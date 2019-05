Frouljusfuotbal moat folslein part fan SC Hearrenfean wurde

Yn de oerienkomst tusken KNVB, de gemeente Hearrenfean en SC Hearrenfean binne ek ôfspraken makke oer de betelling fan de meiwurkers fan de fuotbalfroulju. De KNVB sil de kommende twa moanne de salarissen fan de trainers betelje, wylst de spilers troch SC Hearrenfean betelle wurde.

Foar takom jier, stekt SC Hearrenfean 100.000 euro yn it frouljusfuotbal. Dit is twa kear safolle as it ôfrûne jier. De KNVB stekt dêrnjonken ek 50 tûzen euro yn de Feanfroulju. Hjirmei is der lykwols noch wol hieltyd in tekoart fan 150 tûzen euro. De gemeente Hearrenfean is fan doel om dat bedrach oan de fuotbalfroulju te lienen, mar hjir moat de gemeenteried noch wol oer te set.