Iepenbier Ministearje hâldt frachtweinsjauffeur ferantwurdlik foar dea kollega

In 64-jierrige frachtweinsjauffeur fan Oentsjerk hat neffens it Iepenbier Ministearje (IM) skuld oan in deadlik ûngelok mei in kypwein op in boerehiem by Tsjom. Op 15 jannewaris foarich jier kaam in 47-jierrige Achlumer ûnder de kypwein fan de Oentsjerker telâne. It IM easke freed in wurkstraf fan 140 oeren en trije moanne selstraf ûnder betingst.