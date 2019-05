Freedsmerk oer Matthijs van Nieuwkerk: "Ik fiel my besoademitere troch de VARA!"

"Ik fiel my besoademietere troch de VARA en ha juster nei 52 jier myn lidmaatskip opsein. It is skandalich dat it arbeidersklupke dêr't myn âlders noch foar fochten ha, dy Matthijs van Nieuwkerk fier boppe de noarm betelje wol!" It wie ien fan de reaksjes op de Ljouwerter freedsmerk op it lean fan de populêre presintator fan De Wereld Draait Door.