Frouljusteam fan Hearrenfean kin troch

De takomst fan it frouljusfuotbal fan Hearrenfean kaam ferline wike faai te stean, doe't bekend waard dat de stichting likwidearre wurde moast fanwege finansjele problemen. Dizze problemen rinne al in skoft, en yn febrewaris is de stichting dan ek úteinset mei it sykjen fan help.

Der hawwe doe meardere petearen west mei foarsitter Cees Roozemond en kommersjeel direkteur Hylke van der Veen fan SC Hearrenfean. It waard de foarsitter fan it frouljusfuotbal fan SC Hearrenfean, Froukje Hofma, by dy petearen dúdlik dat SC Hearrenfean wol fierder woe, mar mei in nije stichting en nije minsken.

It opsizzen fan de âlde stichting hat as gefolch dat de hjoeddeistige foarsitter it fjild romje moat. Krekt as de oare bestjoersleden.