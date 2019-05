Plysje yn Ljouwert op 'e syk nei mooglik wapene man

De plysje soe manmachtich op in paad wêze en kûgelkearende festen drage. Ek is der in helikopter ynsetten.

Neffens in Burgernet-oprop giet it om in man fan likernôch 1.80 meter. Hy hat in spikerbroek oan, wite gympen en in ljochtblau fest.

De plysje freget minsken om 112 te beljen as se de man tinke te sjen en gjin aksje te ûndernimmen rjochting de man.