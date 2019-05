Amelanner keunstprojekt moat minsken bewust meitsje fan plestik sop

Der wurde ferskate keunstwurken makke. Eltse tongersdei binne de keunstners oan it wurk en jouwe se workshops. "Bezoekers kunnen iets maken voor zichzelf, dat ze mee kunnen nemen naar huis. Maar het idee is ook om de dingen die maken op te hangen in de studio, zodat ze echt meewerken aan de installatie."

Bewust meitsje

It Natuersintrum wol minsken bewust meitsje fan de plestik sop, hoe't se dy sels lytser meitsje en yn de takomst sels foarkomme kinne.

Op freed 3 maaie set it projekt offisjeel útein. Lutz Jacobi, direkteur fan de Waadferiening, sil de ynstallaasje iepenje. It projekt rint oant novimber, mar as der mear plestik is en as minsken entûsjast binne, sil it projekt miskien ferlinge wurde.