Bevrijdingsfestival Fryslân: "We fiere flink feest, mar steane ek stil by frijheid"

Wat hat it Befrijingsfestival as doel en mei hokker gefoel wolle jim minsken nei hûs stjoere?

"Op Befrijingsdei fiere we dat we op 5 maaie 1945 befrijd waarden fan Dútske besetting. Dat bart op 14 festivals troch it hiele lân en Bevrijdingsfestival Fryslân fynt fansels plak yn Ljouwert. We fiere flink feest, mar steane ek stil by it feit dat frijheid net fanselssprekkend is. It tema dit jier is: In vrijheid kiezen. Dat ferwiist nei de Europeeske ferkiezingen. Do kinst op it festival dyn stim hearre litte!"

Wannear wurdt der troch de organisaasje sprutsen fan in suksesfolle dei en hoe folle minsken wurkje dêroan mei?

"De dei is suksesfol as we mei inoar in prachtich feest fiere én stilsteane by wêrom we dat feest hawwe. Der binne inkelde tsientallen frijwilligers yn it spier. Minsken dy't harren hast alle jierren wer oanmelde as frijwilliger, en dy't dat ek op meardere festivals dogge. It is in soarte fan hobby foar harren. Se binne in geweldige stipe foar de organisaasje. ."

Hokker aktiviteit meie de minsken wier net misse?

"Dat is de speakers corner op it Plein van de Vrijheid yn de Prinsetún! Yn gearwurking mei iepenUP komme der in oantal nijsgjirrige sprekkers fertellen oer wat frijheid foar harren betsjut. Do kinst sels ek meiprate. Oan it wurd komme A.J. Soepboer, Fenna Feenstra (SP), Eline van Nistelrooij (GroenLinks), Henk te Biesebeek (sjoernalist Omrop Fryslân), Line Hut en Daliah Vakili."

By wa moatte wy grif foaroan stean?

"Dat wurdt in drege kar, want der binne dit jier twa haadpoadia dêr'tst út kieze kinst. Op it Leeuwarder Courant Hoofdpodium sjochst ûnder oaren Douwe Bob, Rondé en lanlik ambassadeur Kraantje Pappie. Op it twadde haadpoadium, it Omrop Fryslân Noardewynpoadium yn de Arendstuin steane Elske deWall, de Hûnekop en de Daredevils. Neist de twa haadpoadia binne der noch tal fan lytsere muzykpoadia yn de stêd te finen. De iene is hielendal regele troch studinten, de oare jout poadium oan opkommend talint yn Fryslân, Drinte en Grinslân. Sa is it befrijingsfestival in plak foar elkenien."