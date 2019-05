De plysje yn Ljouwert hat tongersdeitejûn in 33-jierrige man en in 45-jierrige frou oanhâlden foar in stekpartij. Se wurde derfan fertocht dat se op de Oldegalileën in 39-jierrige Ljouwerter delstutsen hawwe. It slachtoffer is behannele yn it sikehûs en hat dêrnei oanjefte dien. Op basis fan dy gegevens hat de plysje de man en frou oanhâlden.