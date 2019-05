Hast 150 minsken by EU-lânboudebat yn Marum

Oer trije wike kieze we it nije Europeeske Parlemint. Boeren hoege jo net te fertellen hoe wichtich Brussel is, want hast 150 minsken kamen tongersdeitejûn ôf op it earste EU-debat fan boere-organisaasje LTO yn Marum. Foar harren sektor wurde dan ek in soad besluten yn Brussel naam. Sân politike partijen giene mei inoar yn de debat, mei benammen kandidaten út it Noarden.