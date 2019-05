Kustgemeenten skriuwe pittige brief oer kontenerramp oan Twadde Keamer

De feriening hie yn april graach meidien wollen oan in petear oer de ôfhanneling fan de kontenerramp, mar is dêr net foar útnûge. Dat fynt KIMO tige spitich, ek omdat dizze feriening Fishing for Litter koördinearret. Fiskers sammelje smoargens en leverje dat yn. Nei de ramp is der wat ekstra jild kommen om de fiskers te belûken by it opromjen fan it kontenerguod.

KIMO freget ek omtinken foar de feiligens fan de fiskers, omdat sy gefaar rinne no't noch lang net alle smoargens fan de ramp burgen is. Mear as de helte leit noch op de seeboaiem. Ek jout de feriening oan dat der mear jild komme moat foar de fiskers om de smoargens op te romjen. It jild dat takend is, is folle minder as de kosten dy't makke binne.

De feriening hat soargen oer de takomst. De kâns op in slimmere ramp wurdt grutter, omdat it drokker wurdt op it wetter en der minder romte is troch bygelyks wynmûneparken, sa stelt KIMO.