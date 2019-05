Drachtster (34) wikselet bleatfoto's út mei 12-jierrich famke: selstraf easke

De Drachtster hat tajûn dat er yn 2016 moannen lang kontakt hie mei it minderjierrige famke. Yn de petearen dy't de twa hiene, waard praat oer in moeting. Safier is it lykwols net kommen. De man siet yn in sosjaal isolemint en dronk in soad. Tsjintwurdich giet it better mei him en folget er in behanneling.

De rjochtbank docht oer 14 dagen útspraak.