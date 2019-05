Sel easke tsjin man dy't Kollumersweachster heal blyn slein hat

Tsjin in man út Eanjum is tsien moanne sel easke, omdat er in man út Kollumersweach mishannele hat. Hy sloech it slachtoffer sa bot, dat dy bliuwende skea oan syn each hat. De twa wiene yn novimber ferline jier belutsen by in fjochtpartij yn kafee Prins yn Kollumersweach.