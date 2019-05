Fryslân DOK: Minderheden teloarsteld yn Europeeske Uny

Ek yn it uterste noarden fan Europa is de sitewaasje net florissant. De Sami binne it iennichste natuerfolk fan Europa en hawwe as sadanich rjocht op beskerming, mar yn de praktyk hat it Sweedske regear amper each foar de belangen fan de 50.000 Sami.

Mynbou en oare ekonomyske aktiviteiten foarmje in streekrjochte bedriging foar leefgebiet en libbenswize en der is gjin Europeeske ynstânsje dy't it oandoart om Sweden op de fingers te tikjen. Lykwols, no't ek de klimaatferoarings it bestean fan de Sami oanfrette, lykje de bewenners ree te wêzen om yn opstân te kommen.

Onno is der tsjûge fan dat se de help ynroppe fan in heechlearaar boargerlike oerhearrigens, Stellan Vinthagen. Op de iuwenâlde Sami wintermerk wurdt by -19 graden fûleindich demonstrearre tsjin de klimaatferoaring en dat is foar it earst.