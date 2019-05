Opnij kop-sturtbotsing op Tesselschadestrjitte yn Ljouwert

Der stie al in file rjochting it sintrum fan de stêd en dy waard te let sjoen troch it achteropkommend ferkear. Twa belutsen bestjoerders út Ljouwert binne op it plak fan it ûngelok neisjoen troch ambulânsepersoniel. In berger is ynskeakele om twa auto's fuort te slepen.

Op de Tesselschadestrjitte wie woansdei ek al in kop-sturtbotsing. Hjirby rekke in frou licht ferwûne.