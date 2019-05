Nije stêdsplattegrûn fan Ljouwert presintearre

Op de foarkant fan de plattegrûn stiet de muorreskildering fan Saskia van Uylenburg dy't by de Prinsetún yn Ljouwert te sjen is. Neffens Leutscher fan A Guide to Leeuwarden is dat hiel bewust keazen. "Het is een historische afbeelding in een nieuw jasje, het is street art, hip en er zit een grappig verhaal achter. Dat is wel de rode draad door onze tours."

Dat wurket goed, want de stedskuier fan A Guide to Leeuwarden is al seis jier lang de bêst beoardielde toer op TripAdvisor. Yn 2018, it jier fan Kulturele Haadstêd, hawwe hast 30.000 minsken meidien oan in stedskuiertocht.