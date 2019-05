Wichtige seal foar doarpslibben Wytmarsum ticht

Mei de seal derby hat de Gekroonde Roskam in soarte fan doarpshûsfunksje foar it doarp. It kafee bliuwt gewoan iepen, al stiet dat noch hieltyd te keap. De saak draait fierder goed, sa sizze de eigeners.

De Gekroonde Roskam is wichtich foar it doarp en omkriten. Ofsjoen fan it kafee is der eins gjin alternatyf. In alternatyf foar de seal is ek net gau fûn.