Der is noch hoop foar fuortbestean frouljusteam SC Hearrenfean

Tiny Hoekstra is de topskoarder fan it frouljusteam. Sy fynt it hiel belangryk dat it team bestean bliuwt. "Wy binne de iennige klup yn it Noarden, dus ek famkes yn Grinslân en Drinte ha de dream om hjir te fuotbaljen."

Takomst spilers ûnwis

It is ûndúdlik hoe't it mei de spilers fan it team komt as it frouljusteam ophâldt te bestean. De kâns is dan grut dat in soad spilers weromgeane nei it amateurfuotbal. Tiny Hoekstra ferwachtet dat sy wol by in oare profklup fierder kin.