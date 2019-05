Slachthûs yn Drachten bliuwt foarearst ticht

De keuringsynstânsje nimt de mishanneling heech op en hat oanjefte tsjin de man dien by de plysje. It is in standaardproseduere, seit in wurdfierder, om dan yn in petear de eigener fan it slachthûs te hearren.

Undúdlik is oft dêrnei it abattoir wer iepen kin. De eigener is twa kear earder feroardiele fanwege misstannen yn syn bedriuw.