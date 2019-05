125 jier keatserij yn Stiens: grutte revu troch de leden en jubileumkeatspartij

Keatsklup De Boer fan Stiens fiert tongersdei syn 125-jierrich jubileum mei in resepsje foar leden en sponsoaren. Freedtejûn is der in revu, skreaun en opfierd troch de leden sels. "Dat is hiel spannend", fertelt foarsitter Gerke Draaistra fan KC De Boer. "It stik is twa jier lyn skreaun en it giet oer fjouwer generaasjes buorkjen, kroechlibben en it keatsen troch de generaasjes hinne."

"Dan moatte je minsken fine en dy sykje je dan út de hurde kearn fan de keatsklup wei, mar in oantal hat noch hielendal gjin ûnderfining mei toaniel. Healwei komt it selsbetrouwen, want dan krije se it wat ûnder de knibbel, al is it moarn fansels wol wer spannend."