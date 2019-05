Elkien wol Nij Ylostins net fan de hân dwaan foar nij soarchkonsept

Wenningboukorporaasje Elkien seit dat se net fan doel binne it gebou te ferkeapjen. "It is te min om te ferkeapjen", sa seit in wurdfierder. "Liedingen binne korrodearre en lykas earder al sein is, foldocht it net oan de brânfeiligenseasken."

Wurdfierder Nikkie Smit begrypt dat der in soad wantrouwen is by de bewenners oer de rol fan Elkien. "Dat hat ek wol te krijen mei it feit dat wy mei in sloopplan komme sûnder dat we oanjaan kinne wat derfoar yn it plak komt." Plannen meitsje foar nijbou is noch net goed mooglik, sa seit Smit.

Ald gemeentehûs

"Deun njonken Nij Ylostins stiet it âlde gemeentehûs fan it eardere Wymbritseradiel. As dêr bygelyks soarchwenten yn komme, is nijbou net oantreklik, om't wy tinke dat Drylts te lyts is foar twa fan dit soarte wen-soarchkompleksen."