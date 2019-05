Problemen op it spoar by Zwolle binne wer oplost

Knipepunt

It stasjon yn Zwolle is in knipepunt. Alle treinlinen út it Easten en Noarden komme dêr by elkoar. As der dan in probleem is, hat dat daliks grutte gefolgen. Neffens ProRail is dat ek de reden dat der no wurke wurdt oan it spoar by Zwolle.

Der komt in ûngelikense krusing, sadat treinen dy't nei it Noarden gean, net mear op itselde spoar hoege as de treinen dy't nei it Easten gean. "We proberen de verschillende trajecten zoveel mogelijk te scheiden, zodat er bij problemen maar een beperkte groep reizigers gedupeerd wordt", sa sei de wurdfierder.