Gemeente Súdwest-Fryslân kampt mei tekoart op jongereinhelp

Ek de kommende jierren ferwachtet Offinga flinke tekoarten op dat budzjet. De Fryske gemeenten hawwe dêrom al mei-inoar oan de bel lutsen yn Den Haag. Se wolle dat der mear jild beskikber komt.

Fakbûnen en meiwurkers stelden minister Hugo de Jonge fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport dizze wike sels in ultimatum om mei mear jild oer de brêge te kommen.

Tafaller

Njonken dizze ôffaller wie der ek in tafaller. De ôfrûne jierren is der in soad jild binnenkaam troch de saneamde prekariobelesting. Dat giet om belesting op kabels, liedingen en it gasnetwurk dy't yn gemeentegrûn lizze. Dêrtroch is der in bedrach fan 11,5 miljoen euro ynkassearre, dat earst as reserve parkearre is.