Fytsersbûn makket offisjeel beswier tsjin tichte Ofslútdyk

It Fytsersbûn sil offisjeel beswier meitsje tsjin it ferkearsbeslút om it fytspaad op de Ofslútdyk trije jier lang te sluten. Dizze simmer kinne fytsers en kuierders noch fjouwer kear in snein gebrûk meitsje fan dat paad, mar yn 2020 en 2021 is it paad folslein ticht.