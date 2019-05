Steatsboskbehear yn noed oer de drûchte: foarbylden út Weststellingwerf

Boskwachter Roel Vriesema hat it gebiet rûn de Brandemar by Aldlemmer útkeazen om't it in hiel represintatyf gebiet is om de gefolgen fan de drûchte yn de provinsje sjen te litten. "Hjir is fean, moeras en lânboulân. Alles sit hjir byinoar. De wetterbehearsking is hjir hiel wichtich", fertelt Vriesema.

Ynklinken feangrûn

It wetterpeil yn it lânbougebiet leit leger as it wetterpeil yn it natuergebiet. Neffens Vriesema is it lege peil yn de feangrûn hiel skealik. "It fean klinkt yn om't der net genôch wetter yn sit. Der ûntstiet in mineralisaasjeproses en it fean ferdrûget." Vriesema lit sjen dat de dyk dúdlik in stik heger leit as de grûn derneist. De drûchte ferhastigt dit proses.

"Yn 40 jier tiid is de grûn wol in heale meter sakke, dat is foar in natuergebiet hiel neidielich. It wetter sûget folsein út it moerasgebiet wei." Vriesema fynt dat der mear ferbiningssônen komme moatte tusken de ferskate grûnen." It is in bekende diskusje, mar ek foar de minske sels hat it neidielen. "Hûzen kinne bygelyks fersakje."

Vriesema wiist op in dea, drûch plak yn de feangrûn. "Dit stik wurdt net mear wiet en bliuwt dea. Ik bin fan de ôfdieling dy't fynt dat it wiet bliuwe moat en dat der der echt wat oan de drûchte dien wurde moat.