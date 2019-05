Kollum: "Kamera's"

Soe dat wat hannel wêze, pisjende pimels? Fêst wol - je kinne it sa gek net betinke of der is wol immen dy't it aardich of spannend fynt om dernei te sjen. Dat sil mei wc-kamerabylden net oars wêze. En wêr kinst no in grutter ferskaat oan pimels fine as yn 'e hoareka. Dat dit yn Nijmegen bart, studintestêd by útstek, soarget der dan ek nochris foar datst jonge pimels yn byld hast. Dat leveret fêst noch mear op ek.

Nearne is sein dat de bylden fan dy Nijmeegse wc-kamera's nei bûten kommen binne. Mar se hingje fêst ek bûten Nijmegen, en it soe my neat ferwûnderje at it nei bûten komt - hoefolle saken fan ferburgen kamera's ha we yn 'e ôfrûne jierren al net hân: yn klaaikeamers fan hockeyers en swimbaden. Ferfrissend is dat it no ris in kear giet oer manlju en pimels.