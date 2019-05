Slachterstalint Josja Haagsma docht mei oan ynternasjonale fakwedstriid

Josja kaam by wize fan bybaantsje by slachterij Biesma telâne. Se moast skjinmeitsje en sa no en dan yn de winkel helpe. "Toen ik geen opleiding meer deed, ben ik de slagersvakschool gaan doen. Het was eigenlijk per toeval."

"Je leert superveel van zo'n wedstrijd. Je krijgt een training van soms wel drie mensen op één dag. Voor sommige opdrachten heb je creativiteit nodig en een vaste hand. Ik denk dat ik dat zeker heb."

Grutsk

Gerk Biesma is tige grutsk op Josja. "Se is sân jier ferlyn begûn as skjinmakster en no docht se mei oan it EK. Dat is echt super", fertelt er. "Yn it begjin wie it oarsom. Doe learde sy fan my. No lear ik fan har. En sy ynspirearret my enoarm."