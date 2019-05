Kennissintrum slacht alarm: probleem mei ikeprosesjerûp allinnich mar grutter

As de oerheden en sûnenstsjinsten net better gearwurkje, wurdt it probleem fan de ikeprosesjerûp noch grutter as it no al is. Mei dit alarmearjende boadskip komt it Kenniscentrum Eikenprocessierups yn Wageningen. Ferline jier waarden de earste rûpen sinjalearre yn Ljouwert en yn it súdeasten fan Fryslân komt de rûp no ek foar.