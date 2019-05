Hûnderten reizgers strâne tusken Zwolle en Ljouwert

Treinferkear tusken Zwolle en Ljouwert hat woansdeitejûn bot lêst fan in wikselsteuring tusken Zwolle en Meppel troch in stikkene ûndergrûnse kabel. Hûnderten reizgers komme net fierder as de stasjons fan Zwolle, Meppel en Assen. It treinferkear is ûnderwilens wer hiel stadich wer op gong kaam, mar de fertraging noch wol rint op oant in oere.