Natasche van Weezel yn IepenUP: "Je kunt pas echt vrij zijn, als je de ander vrijheid gunt"

Har beide âlden binne bern fan Holocaustoerlibbers. Dat hat in grut stimpel op har libben drukt. Op har 16e waard se bot rekke troch in reis nei Auswitch, Sobibor en Birkenau. Wêr't se har earst bot yn har eigen 'feilige' Joadsk-Amsterdamske kringen bejoech, rekke se mear en mear ynspirearre troch de tinkbylden fan har pake. "Mijn opa is mijn held. Hij was altijd voor gelijke rechten en tegen discriminatie."

Se begûn programma's te meitsjen oer it Palestynsk-Israëlysk konflikt, om beide kanten sjen te litten, mar waard dêrtroch wol geregeld troch sawol Joaden as moslims ferspijd. "Dat voelde eerst heel eenzaam. Maar mijn vader (de krekt ferstoarne sjoernalist Max van Weezel. red.) zei: Als twee extreme kanten boos op je zijn, doe je iets goed.' En daar had hij gelijk in. Ik ben bevrijd uit een keurslijf. Het gevoel van eenzaamheid wordt langzaam meer een gevoel van autonomie.'"

Van Weezel makket har wol gauris soargen om ús maatskippij. Foaroardielen en waanbylden oer bepaalde groepearringen, binne in direkt gefaar foar ús tolerante, demokratyske kultuer, seit se. "En ik vraag me af of we daar genoeg bij stilstaan. Het is geen vrijheid als je zelf vrij bent maar een ander die vrijheid niet gunt."