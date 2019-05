Zaak-Marianne Vaatstra: "Een zaak die de hele gemeenschap heeft geraakt"

Familie, vrienden en het dorp reageren verslagen wanneer ze het nieuws horen over de moord op Marianne. Verslaggever Auke Zeldenrust woonde destijds in Buitenpost. "Ik kreeg een telefoontje. 'Auke er is iets gebeurd vannacht. Er is een meisje gevonden in het weiland bij Veenklooster.' Toen ben ik ernaartoe gefietst. Ik zie een fiets in de wal. Waarschijnlijk de fiets van Marianne. Alles was al afgezet. Die middag werd bekend wat er aan de hand was. Het was op een zaterdag. Er werd nog gevoetbald. En dan is het het gesprek van de dag."