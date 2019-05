Saak-Marianne Vaatstra is "saak dy't de hiele mienskip rekke hat"

"Ik haw dy dei ferslach dien fan de tocht sa't ik him belibbe as heit, net as sjoernalist", fertelt Van Kammen. Hy hat sels in dochter dy't op dat stuit sawat like âld is as Marianne, dus it griep him ek persoanlik oan.

"Mar dat der safolle minsken opôf komme soenen, hie ik net ferwachte. Ik wit noch dat ik mei minsken prate dy't fier bûten De Westereen wennen. Se fertelden my dat se kaam wienen om't sy fûnen dat famkes frij wêze moatte. En dat it harren sa bot rekke hie wat der bard is mei in ûntskuldich famke fan 16 jier."