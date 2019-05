LIVE: iepenUP frijheidskolleezje mei dokumintêremakker Natascha van Weezel

Sykte

Fan Natascha har fjirtjinde oan har njoggentjinde hie se anoreksia ûnder de leden. In besite oan Auschwitz hie ynfloed op har genêzing. Van Weezel studearre yn 2012 ôf oan de filmakademy yn Amsterdam mei in dokumintêre oer bernsbern fan Holocaustoerlibjenden, Hjir skreau se yn 2015 ek in boek oere: De derde generatie. Mei har heit skreau se in wikselkollum yn Trouw en se is fêste kolumnist by it Parool.

Natascha's Beloofde Land

Yn 2018 reizgje Natascha in moanne op de fyts foar har rige 'Natascha's Beloofde Land' (VPRO) troch Israel en de Westbank. Har doel wie om it konflikt fan alle kanten op in nuansearre wize yn byld te bringen. Hjir seit se oer: "Ik ben journalist geworden, omdat ik apathie het ergste vind wat er is, bij welk onderwerp dan ook."