Lucas Bijker wint mei KV Mechelen de nasjonale beker fan België

Bijker syn klup kaam nei 32 minuten 1-0 efter troch in goal fan Dompé. Seis minuten letter makke Storm lyk foar Mechelen. Yn de 68e minút makke Mera de beslissende 2-1. KV Mechelen wûn foar de twadde kear de beker. Yn 1987 wie dat mei spilers as Erwin Koeman en Piet den Boer en coach Aad de Mos. It jier dêrnei wûnen se de Europa Cup 2. Bijker giet no ek Europa yn. KV Mechelen is wis fan dielname oan de Europa League.