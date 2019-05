Swimseizoen offisjeel iepene: negative swimadvizen fanwege blau-alch

Foar fjouwer swimplakken hat de FUMO in negatyf swimadvys ôfjûn. Sa is it wetter by it swim- en surfsintrum Balk en fan De Leien by De Rottefalle fan minne kwaliteit. By Yndyk by Wâldsein en de Lange Hoek by Ealahuzen is ek blau-alch fûn.

De FUMO jout dêrneist ek in warskôging foar trije oare swimplakken. Dêrby giet it om de Pharshoeke yn Heech en om de Tsjûkemar by Reahel en Dolsterhuzen.