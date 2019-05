F-16's en helikopter fan fleanbasis Ljouwert aktyf op 4 en 5 maaie

In dei letter, op Befrijingsdei, is fleanbasis Ljouwert ek iepen. Dan foar in NH-90-helikopter. Dat hat te krijen mei it Befrijingsfestival dat yn de stêd holden wurdt. De Grinzer rapper Kraantje Pappie spilet fan 20.30 oant 21.00 oere op it haadpoadium en dêrnei giet hy mei de helikopter noch nei Grins, wêr't hy it festival ôfslút.