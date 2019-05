WOB-fersyk oer gong fan saken behear De Steense yn Wolvegea

De fraksje fan Sociaal Duurzaam Weststellingwerf freget by it kolleezje fan B&W fan Weststellingwerf de offertes op fan de trije partijen dy't meidien hawwe oan de oanbesteging foar it behearen fan de kantine fan sporthal De Steense yn Wolvegea. De fraksje docht dêrby in berop op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Mei yngong fan ien april wie it behear gund oan Van Kerkvoorde Vlees & Catering, mar yntusken is de oerienkomst tusken de gemeente en de behearder ûntbûn. De behearder soe in oantal easken ferkeard begrepen hawwe, sa wie de útlis oan de gemeenteried.

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf fynt dat net dúdlik genôch en wol no witte wat der krekt misgien is.

Te lang gjin behearder

De kantine fan sporthal De Steense hat al in skoft gjin fêste behearder mear. Yn 2014 hat de gemeente Weststellingwerf it kontrakt mei de pachter opsein fanwege in finansjeel skeel. Dêrnei wie de kantine ferskate perioades ticht, ta frustraasje fan de klups dy't de sporthal brûke.

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf makke har al yn septimber 2018 drok om it behear fan de noch sletten kantine, doe wiene der fragen oan wethâlder Jack Jongebloed. Neffens harren moat in kantine it klopjend hert fan in sportkompleks wêze. Ferienings hawwe neffens de partij rjocht op dúdlikens.