Lieuwe Dooper fan Ferwâlde hie it leafst leanwurker wurden, mar dat sit der net yn. Hy hat in spiersykte. Mar hy is sljocht op lânboumasines en woe dêr graach wat mei dwaan. No fotografearret en filmet er se. Yntusken hat er syn suske Elly ek al oanstutsen, sy giet geregeld mei op 'en paad en helpt him. It resultaat is te finen op YouTube en Facebook ûnder 'Leanwurkers'.