Studinten Friese Poort moatte winkelsintrum Saailân ympuls jaan

Saailân as needgreep

De komst nei it Saailân is eins in needgreep. ROC Friese Poort kriget in plak yn it nije Cambuurstadion. Dat is letter klear as de bedoeling wie. "Dat soe earst yn 2020 klear wêze, mar it wurdt no in jier letter. Wy hawwe dêrom tydlik in oar plak nedich", seit Van Bruggen.

"It konsept dat we hjir no útrolje, nimme we ek mei nei it nije Cambuurstadion. It ûnderwiis sa't jo dat kenne, sil net mear te werkennen wêze." De feroaring is ek needsaaklik om by te bliuwen, mient Van Bruggen: "De praktyk is as skoalle dreech by te hâlden. Dat kin allinnich as jo ûnderdiel binne fan de praktyk."

De earste etaazje wurdt de kommende tiid omboud. Der komme lesromtes, winkels en ek hoareka. Der wurdt gearwurking socht mei Brownies & Downies yn Ljouwert foar de hoareka en der komt in ôfdieling styling. "Wy meitsje ek in cyber security-winkel. Dêr komt in esacape-room by dêr't gasten leare kinne hoe't se 'gewoane' problemen oplosse kinne', lykas de gefolgen fan it ferlies fan de tillefoan."