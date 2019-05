Famylje Vaatstra betinkt Marianne: "Dy misse docht sa sear"

Dit is de routekst dy't de famylje yn de Kollumer Courant sette litten hat:

Marianne,

Elk oere, elke tel ....

bisto yn myn tinzen en myn wêzen

en yn it djipst' fan myn gefoel

is it gemis yn alles ôf te lêzen

Want dy misse docht sa sear,

trocht alles rint it hinne

sels as de dei al ta in ein kaam is,

sil sy moarn mei in missen wer begjinne.

Ik gûl, ik laitsje en ik dream oer dy,

want ferjitte sil ik nea kinne.

Yn alles bist' en bliuwst' tichtby,

troch dea en libben hinne.

Striel as in moaie held're stjer,

skyn mar prachtig as de sinne.

Stoarmje as de wyn wer ik yn hear,

dyn waarme stim sa as foarhinne.

Leave Marianne, wy misse dy sa!

Heit

Mem

Broers en susters

Tantesizzers