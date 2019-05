Oerlêst troch ferkearsdrokte op de Singel yn de Snitser binnenstêd

Halbesma docht dus gjin konkrete beloften, mar hy is it der mei iens dat der te folle trochgeand ferkear is: "Wy geane yn petear oer oare rûten, mar it bliuwt in útdaging." Neffens him moat de snelheid omleech, mar at der bygelyks drompels oanlein wurde, kin dat wer trillingen yn de dyk feroarsaakje.

Omwenners oer de drokte

Bewenners fan Snits wize op de ferskate boarnen fan argewaasje: it lânbouferkear, jongerein dy't te hurd ride en lyts frachtferkear dat bygelyks de hoareka yn Snits befoarriedet. "Al dat verkeer moet dwars door de binnenstad heen en dat geeft veel overlast. De huizen verzakken, je ligt 's avonds te trillen in je bed en in de avond en ochtend wordt hier met enorme snelheden gereden, vooral door beroepsvervoer. Dat moet anders, het is onverantwoord."