Bakker en slachter yn âlde biblioteek Warkum: "Jammer foar de stêd"

De âlde biblioteek, dêr't de farskwinkels dus yn komme, leit oan de Begine. Dat is bûten it winkelsintrum fan stêd. It fêstigjen fan winkels dêr is yn prinsipe yn striid mei it provinsjale belied. De Ried fan Steat fynt lykwols dat de gemeente oantoand hat dat de winkels yn de leechsteande biblioteek in nije ympuls jouwe oan dat diel fan de stêd. It soe gjin neidielen opsmite foar de winkels yn it sintrum.

Net goed ûnderboud

Slachter Sjerp Blom, ien fan de ûndernimmers yn it sintrum, leaut dêr neat fan. "De gemeente hat it net goed ûnderboud. De ûnôfhinlike beswierekommisje hat ús gelyk jûn. It plan fan de gemeente wie net grûndearre."

"Ik snap it belied fan de gemeente ek net hielendal. In jier of wat lyn iepene de wethâlder in winkel yn Boalsert. Hy sei dat se de winkelkearnen yn de âlde doarpen en stêden fersterkje moatte. Twa dagen letter kaam it nijs fan it ferhúzjen fan de farskmerk yn Warkum."