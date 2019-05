Iennige Fryske kij yn bûtendyks gebiet wer frijlitten by Ternaard-Holwerd

"Fan 1 maaie ôf mei der fan Steatsboskbehear wer fee nei it bûtendyks gebiet," seit boer Jan de Graaf. De kij wurde earst yn in jister setten, in hokje wêryn de kij oan it ljocht en it gefoel fan de iepen loft wenne kinne.

Unike gearwurking

Slachter Klaas Theo Smit út Ternaard is tige entûsjast oer it fleis fan de Belgyske wytblau dat by him yn de fitrine komt: "It is superkwaliteit. It is in unike gearwurking tusken de famylje De Graaf, Ecolana en slachterij Smit, ik tink dat ik de iennige slachter yn Fryslân bin dy't fleis krijt fan kij út de Waadsee."

De lokaasje leveret neffens boer De Graaf gjin problemen op: "Somtiden rekket der wolris in ko yn it slik, mar dy lûke wy der mei in trekker wol wer út."