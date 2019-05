Saak Marianne Vaatstra: fan 1999 oant 2019

Eksakt 20 jier lyn, op 1 maaie 1999, waard de 16-jierrige Marianne Vaatstra út De Westereen dea fûn yn in greide yn Feankleaster. Mei grutte fersleinens by famylje, freonen en doarpsgenoaten ta gefolch. In fêstrinnend ûndersyk, driging rjochting it AZC en komplotteoryen. It is in saak dy't, sels no't de dieder fûn is, noch altyd liket te libjen. Hjir in oersjoch fan wat der yn al dy jierren spile hat.