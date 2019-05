Bewenners De Marderhoek siedzje berms yn foar bijen

De bewenners fan buorskip De Marderhoek by Aldemardum sille woansdeitejûn de berms ynsiedzje mei in mingsel dat goed is foar bijen. Dat is net allinne goed foar de bijen, mar op dizze wize freget de beurt ek omtinken foar de skuorrerûte 'Stap yn de Marderhoek'. Dy sil op 9 novimber fan dit jier plak fine.