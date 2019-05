Wat kostet it parkearjen by Fryske sikehuzen?

In oerke by in siik famyljelid op besite? Dan bist by it MCL yn Ljouwert en it Antonius yn Snits it djoerste út. By beide sikehuzen kostet dit 1,50 euro. It is goedkeaper om in oerke nei Nij Smellinghe yn Drachten of Tjongerskâns op It Hearrenfean te gean. Dat kostet 80 sint en 1,20 euro it oere.

Hiele dei

Mar ast in hiele dei yn it sikehûs wêze moatst, omdatst der bygelyks foar ûndersiken bist, dan is Tjongerskâns wer aardich oan 'e priis. It goedkeapst is opnij Nij Smellinghe, folge troch it Antonius. It MCL is it djoerst.

By alle fjouwer sikehuzen kinst ek kaarten foar langere perioaden keapje. Sa is der in saneamde 'weekkaart'. De namme seit it al: mei sa'n kaart kinst in wike yn- en útride. Ek dêrmei is Nij Smellinghe it goedkeapst, foar 5,50 euro kinst de hiele wike parkearje. By it MCL is dat trije kear sa djoer, dêr betellest 17,50 euro.