Gemeente Ljouwert yn heger berop tsjin provinsje om doarpsmûne Reduzum

De provinsje wol gjin solitaire nije wynmûnen op lân. Dat ha CDA, VVD, FNP en SP yn it koälysje-akkoart tusken 2015 en 2019 fêstlein. De provinsje hat keazen foar wynmûnen op de Iselmar by Makkum en by de kop fan de Ofslútdyk. De gemeente Ljouwert wol dat de Raad van State de provinsje werom fluitet.

Yn Reduzum is in soad draachflak om de doarpsmûne te ferfangen troch in hegere mûne. De gemeente wol dat dit kinne moat. De Raad van State docht oer in pear wiken útspraak.