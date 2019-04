Aris-spiler Osaikhwuwuomwan sit net lang yn oer ferlies: "Forget and move on"

Neffens Craig Osaikhwuwuomwan hie Aris de wedstriid beslist winne kind. Wêr't dat krekt yn siet, wol er net sizze. "We moeten snel schakelen. De game is nu voorbij. Morgen trainen. Donderdag moeten we er weer staan. Dus 'forget and move on'."

"Hoe we vorige week tegen hen speelden... Ze hadden het heel moeilijk tegen ons. We kunnen het wel. Het was gewoon net niet genoeg. Het was met vlagen en dat maakt het moeilijk voor ons."

Osaikhwuwuomwan tinkt dat de Ljouwerters noch gewoan kâns meitsje. "Alles is mogelijk."