Partij voor de Dieren stelt Kamervragen over incident slachthuis Drachten

Kamerlid Esther Ouweland van de Partij voor de Dieren wil van minister Grapperhaus van Justitie en Schouten van Landbouw weten wat zij van de intimidatie vinden. De NVWA heeft aangegeven dat er een gesprek moet komen tussen het bedrijf uit Drachten en de NVWA, voordat het slachthuis weer in gebruik mag worden genomen.

Ouweland wil weten wat er moet gebeuren voordat de ministers een slachthuis definitief sluiten. De PvdD vraagt ook of het bij de ministers bekend is dat sommige inspecteurs ook wel kogelbrieven ontvangen en soms met hun hele gezin moeten onderduiken.

Drieduizend euro boete

Het Drachtster slachthuis kwam al eerder negatief in het nieuws. De eigenaar heeft in de zomer van 2018 een boete van drieduizend euro gekregen, omdat er zieke en kreupele koeien werden aangevoerd. Dat was eerder ook al eens gebeurd.