De Natuerdetektive wurdt dit kear net op in paad stjoerd troch in boskwachter, mar troch biologysk boer Douwe Leenstra. Op syn lân, dat fan buorlju en fan Steatsboskhehear sjocht it swart fan de greidefûgels. Dêrtusken wurdt der op fjouwer tsjillen socht nei ien fan de moaiste fûgels dy't der is: de klút.