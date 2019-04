LTO Noord ûndersiket miening boargers oer lânbousektor

De Wit folget de hbû-oplieding Management van de Leefomgeving oan Hegeskoalle Van Hall Larenstein yn Ljouwert. "Ik rin staazje by LTO. Der hie al in oantal gearkomsten west ûnder leden oer dit tema. Mar eins is it noch net echt fan de oare kant beljochte. Se hiene my frege om dêrmei oan de gong te gean", fertelt se.

Se sil boargers, dus net-boeren, freegje wat harren bining is mei de boeren yn de omjouwing. Yn de enkête stean fragen lykas: hawwe jo wolris op in buorkerij west? Tinke jo dat jo goed op 'e hichte binne fan hoe't jo iten produsearre wurdt? Wolle jo dêr mear oer leare?

Unwittendheid

"Ik tink dat der ûnwittendheid is by beide partijen, omdat de produksje fan iten út de direkte leefomjouwing fan de konsumint rekke is. Dêrtroch begripe se inoar minder goed. Dêr wol ik wol graach in bydrage oan jaan."